فنادق ليفا تدخل في شراكة مـع "فاكمـا" للتوسـع بأميركا

وقعت فنادق ليفا، ومقرها دبي، شراكة حصرية مع "فاكما" للتوسع في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سوف تقوم "فاكما" بتطوير وتشغيل فنادق 3 و4 نجوم تحت العلامة التجارية ليفا وعلاماتها الفرعية في الولايات المتحدة الأميركية، بينما تمنح مالكي الفنادق الاختيار بين اتفاقيات حق الامتياز والإدارة.

وقال جي. أس. أناند، مؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا: فخورون بإطلاق العلامة «ليفا» في الولايات المتحدة بالشراكة مع مجموعة مرموقة، مثل "فاكما".

وقال أنطون مولر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «فاكما ذات المسؤولية المحدودة»: سعداء بالشراكة مع فنادق «ليفا» التي تحمل إمكانات نمو عظيمة.