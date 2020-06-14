الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة وهذه تفاصيل عودتها

أكدت الخطوط الجوية السعودية على أن جميع الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم تشغيل الرحلات على نحو تدريجي وسيتم الإعلان عن ذلك عبر القنوات الرسمية.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والقادمين الذين تقدموا بطلب على منصة عودة.

ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والقادمين على منصة عودة، شكراً لتواصلك — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 14, 2020

وأضافت في تغريدة أخرى أنه "يتم تشغيل الرحلات بشكل تدريجي وسيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا الرسمي وقنواتنا الرسمية بالتواصل الاجتماعي".

مرحباً ضيفتنا العزيزة، يتم تشغيل الرحلات بشكل تدريجي وسيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا الرسمي وقنواتنا الرسمية بالتواصل الإجتماعي. شكراً لتواصلك — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 13, 2020

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس، جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة على حسابها في "تويتر" أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة "استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية. والمطارات الخمسة هي: "بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة".

وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت حينها الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).

والمرحلة الثانية خمس مطارات هي: (بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة).

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.