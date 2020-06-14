رئيس الوزراء الإسباني: فتح الحدود مع أوروبا 21 يونيو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده ستقوم بفتح الحدود مع أوروبا اعتبارا من 21 يونيو.

كانت وسائل إعلام إسبانية بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، قد ذكرت صباح اليوم أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو حزيران، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو/تموز مثلما أعلنت في السابق.

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول/يوليو تموز دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين في إطار برنامج تجريبي.