مصر: استئناف حركة الطيران مطلع يوليو المقبل

أعلن وزير الطيران المصري، محمد منار موعد استئناف حركة الطيران بجميع المطارات اعتبارا من 1 يوليو، موضحا أن عودة الحركة الجوية ستكون بصورة تدريجية مع عدد من الدول.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي الأحد أن لجنة إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وجدت من الضروري إعلان الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وقال إن هذه الخطوة المهمة لقطاع الطيران تترافق مع تعقيم كافة المطارات والطائرات، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، بجانب حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

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وتشمل ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات المصرية، التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR.

عودة النشاط السياحي

من جهته أعلن وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، استئناف حركة السياحة الوافدة إلى ثلاث محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو، مؤكدا أن قدوم السائحين ليس قرارا مصريا فقط.

وشرح العناني ضوابط المنشآت الفندقية والتي جاء على رأسها عدم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة القرارات تجاه أي مخالفة في الفنادق.

وقدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز في سياق استعادة أنشطة السفر والسياحة تتمثل في الآتي:-

- إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

- مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

- قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الغالون الواحد.

- منحت وزارة الطيران المدني شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

- تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

- تخفيضات بنسبة 20% على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

- تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.