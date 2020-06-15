اليونان تفتح أبوابها للسياح مع اختبارات عشوائية لكورونا

تُفتح اليونان رسمياً أمام السائحين اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع توقع أولى رحلات طيران دولية إلى أثينا ومدينة ثيسالونيكي الشمالية، حيث لن يواجه الركاب اختبارات إلزامية لفيروس كورونا المستجد.

وتعيد السلطات اليونانية فتح الفنادق والمتاحف الموسمية وصالات الألعاب الرياضية في الخطوة الأخيرة لإعادة فتح الأعمال على مراحل.

وتم رفع الحظر عن الرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالرغم من أن الحظر على الرحلات الجوية من بريطانيا لا يزال ساريًا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي حين تم السماح ببعض الرحلات الدولية المحدودة خلال إغلاق اليونان لاحتواء كورونا، الذي تم فرضه في مارس ، كان جميع الركاب القادمين يخضعون لاختبارات الفيروس التاجي والحجر الصحي الإجباري.

وفرضت الحكومة اليونانية إغلاقًا صارمًا في وقت مبكر من تفشي المرض في البلاد، وهي خطوة يرجع الفضل إليها في الحد من الوفيات والأمراض الخطيرة.

وتشير أحدث الأرقام الرسمية الصادرة الأحد إلى عدم حدوث وفيات يومية بسبب كورونا في اليونان لمدة خمسة أيام، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين 183 شخصًا في هذا البلد الذي يقطنه قرابة 11 مليون شخص. وتقف الحالات المؤكدة عند 3121.

وتعكف الحكومة على إعادة فتح اليونان للسياح بشكل تدريجي، حيث سيتمكن الزوار من السفر إلى العاصمة وثاني أكبر مدينة (ثيسالونيكي) اعتبارًا من الاثنين.

وستبدأ الرحلات الدولية المباشرة إلى المطارات الإقليمية، بما في ذلك الجزر اليونانية، في الأول من يوليو. وسيخضع الزائرون لاختبارات عشوائية لفيروس كورونا.

ويعتمد اقتصاد اليونان بشكل كبير على السياحة، التي تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت الحكومة حريصة على إنقاذ ما يمكن من موسم الصيف الرئيسي، خاصة أن اليونان لا تزال تخرج من أزمة مالية استمرت عقدًا من الزمن أدت إلى ثلاث عمليات إنقاذ دولية ومحو ربع الاقتصاد.