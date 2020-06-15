عودة السياحة.. شاهد جولة "العربية" داخل فنادق النيل

مرتديا قبعته المميزة التي تحمل اسم الفندق ذي الخمسة نجوم الذي يعمل به، يقف نبيل مصطفى أمام بوابة الدخول في انتظار سيارات وزبائن لا تأتي إلا قليلا، فعدد نزلاء الفندق المطل على النيل لا يتجاوز الأربع غرف فقط.

يقول نبيل لمراسل "العربية" إنه قبل زمن الكورونا كان لا يكف عن العمل والحركة طوال ورديته التي تمتد لثماني ساعات، أما الآن فهو مشتاق للعمل ومستعد للمبيت إذا جاءت الزبائن لخدمتهم.

يحافظ فندق النيل ريتز كارلتون على عمالته المدربة حتى لو اضطر لإبقاء نصفهم على الأقل في البيت تحقيقا لأهداف تقليل الأعداد، وفي نفس الوقت لا يوجد هذا العدد من الزبائن الذي يحتاج للخدمة.

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وفي هذا الإطار يصف جو غياض – مدير عام الفندق أن هذا الأمر مرهق ماليا لأي شركة ولكن الغالبية قد يستطيع تحمل التكلفة لأربعة أو خمسة أشهر، مشيرا إلى أن الشركة المصرية المالكة للفندق دعمتهم كثيرا للإبقاء على كل العمالة وعدم تسريح أحد.

وفي نفس الوقت قامت إدارة الفندق بعمل كل ما يلزم للحصول على الشهادة الصحية الخاصة باستقبال النزلاء طبقا لمعايير وزارتي الصحة والسياحة.

ويشرح لنا غياض أن المعايير استلزمت إحداث تغييرات بسيطة، نظرا لأن إدارة الفندق العالمية دائما ما تقوم بتحديث المعايير الصحية والوقائية.

فريق التفتيش

لكن فريق التفتيش الذي أمضى نصف النهار طبقا لغياض، كان له طلبات محددة تخص على سبيل المثال رفع نسب الكلور في مياه المسبح واستخدام كيماويات معينة في تنظيف المنسوجات والمناشف ووضع أدوات المائدة المعقمة داخل مظاريف منفردة ونشر المعقمات في أرجاء الفندق.

ودعتنا سارة إبراهيم مسؤول العلاقات العامة لدخول الغرف أثناء تعقيمها بواسطة فرق متخصصة تعمل على تعقيم المنشأة يوميا سواء بمواد كيميائية أو بالتبخير بماء ساخن.

وأشارت إلى وجود قفازات وكمامات ومعقم لكل نزيل داخل غرفته، بالإضافة إلى وضع المناشف داخل أكياس.

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ويرى غياض أن فتح الطيران الدولي إلى القاهرة سوف يحدث رواجا في الفندق خاصة أن لديه اتصالات كثيرة من عملاء خليجيين ممن لديهم أعمال وشركات في القاهرة ويريدون مباشرتها.

ويضيف غياض أن هؤلاء عادة ما يصطحبون أسرهم ويملأون الفندق خاصة في موسم الصيف.

هذا المفهوم له صدى عند عامل البوابة نبيل، الذي يقول "لما الطيران الدولي اتقفل أثرت علينا جامد قوي والموضوع الحظر أثر علينا والكافيتيريات والمطاعم (والنادي الصحي) والحاجات دي لكن قبل كده كنا شغالين 100% و90% في إشارة إلى نسب الإشغال.

بالنسبة لصادق وغيره من العمال الذين لا يعتمدون فقط على مرتباتهم، فقد تأثرت دخولهم بشدة: فهم يعتمدون على نسبة الخدمة التي يدفعها الزبائن على كل فاتورة والتي توزع عليهم نهاية الشهر، إضافة إلى النثريات والاكراميات التي يدفعها النزلاء والزائرون، على حد سواء.

وبعدما فتحت مصر حركة الطيران بدءا من يوليو القادم فقد يحدث رواج في فنادقها، ولكن من المؤكد أن الرواج السياحي إذا حدث لن يخرج عن المحافظات الثلاث التي سمح فيها بعودة السياحة وهي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

ولم يتوقع خالد عناني وزير السياحة والآثار المصري تعافيا سريعا لقطاع السياحة ولكنه أشار إلى أنها ستكون بداية لعودة الحركة في فترة قلقة بالنسبة للجميع سواء السائح أو من يستضيفه.