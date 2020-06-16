اليونان تبدأ في استقبال الرحلات الدولية.. وهذه اشتراطات الدخول  

بعد عقد من التدهور الاقتصادي، شهدت خلاله البلاد 3 عمليات إنقاذ مالي، تفتخر اليونان اليوم بكونها أكبر قصة نجاح أوروبية في التعامل مع جائحة كورونا بعدد وفيات كلي يقل عن مئتي شخص، وتضع قائمة من الشروط لاستقبال السياح هذا الصيف.

وأعيد فتح البلاد يوم الاثنين لأول رحلات طيران دولية من المقرر أن تصل إلى أثينا وأكبر المدن في سالونيك، وعلى الرغم من اختلاف قواعد الدخول بحسب مكان القدوم حاليا إلا أنه اعتبارًا من 1 يوليو، سيتم رفع جميع القيود، مع بعض الاستثناءات.

وسيتم السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى المطارات الإقليمية بما في ذلك الجزر مثل سانتوريني. وبالرغم من المخاوف من موجة ثانية للوباء مع تدفق الزائرين إلا أن السياحة تمثل خمس الاقتصاد اليوناني وأكثر من ربع الوظائف، إذ استقبلت اليونان 34 مليون زائر العام الماضي.

وبحسب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس فإن الاستمرار في الإغلاق لم يعد خيارا مطروحاً، إضافةً إلى مراعاة اجراءات التباعد والتعقيم في جميع الفنادق والمطاعم والمقاصد السياحية.

وتسمح الخطة اليونانية، بدخول خال من الحجر الصحي، على أن يتم عمل فحوصات Covid-19 عشوائية في مطاراتها للسياح من 29 دولة مصنفة كاقل خطراً مثل أستراليا ونيوزيلاندا وألمانيا ولبنان. ويطبق الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الذين تثبت إصابتهم.

فيما سيخضع جميع المسافرين القادمين من بعض مطارات بريطانيا وأوروبا وأميركا وآسيا التي تعتبر أقل أمانًا، للفحص حين وصولهم، على أن يتوجب عليهم المبيت في فندق مخصص لليلة واحدة أثناء انتظار نتائج اختبار Covid-19 واذا كانت النتيجة سلبية، يواجه المسافرون العزلة الذاتية الإلزامية لمدة سبعة أيام في الوجهة التي يختارونها. أما إذا ثبتت الإصابة بالفيروس، فيحجر هؤلاء تحت المراقبة لمد 14 يوما في أثينا.