رغم كورونا.. فرص واعدة لسياحة الثقافة بالعلا السعودية

أكدت شركة CBRE المتخصصة في مجال العقارات أن السياحة الثقافية والتراثية تعد ركيزة أساسية للسياحة الترفيهية العالمية، مشيرة إلى تقديرات منظمة السياحة العالمية بأن 40% من السياح الدوليين يشاركون في الأنشطة الثقافية على مستوى العالم.

وقالت أسماء الدقاق، مدير أول في CBRE في مقابلة مع "العربية"، إن مدينة العلا السعودية، تشكل نموذجا مهما، وترفع توقعات تدفق السياحة الدولية والداخلية، إلى المنطقة، وبالتالي دعم قطاع الفنادق، ودعم أنشطة الخدمات السياحية الأخرى، بما فيها الأنشطة الثقافية والفعاليات.

وأضافت أن مرحلة جائحة كورونا، والتي تعطلت فيها وجهات السفر الدولية، ستنعش السياحة الداخلية في مناطق مثل العلا في السعودية أو جزيرة السعديات في أبوظبي، وكلها مناطق تضم مرافق سياحية ذات طابع ثقافي وترفيهي متميز على مستوى المنطقة.

وأشارت إلى أن تطوير السياحة الثقافية في المنطقة العربية سيعود بالفائدة على قطاع الضيافة المرتبط مباشرة بالسياحة.

يُشار إلى أن تطوير مواقع التراث الثقافي وتسويقها قد أصبح خطة استراتيجية مهمة لحكومات الشرق الأوسط، حيث يضمن الموقع التراثي الذي تم تطويره بشكل جيد قدوم المزيد من السياح إلى المدينة، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الطلب على غرف الفنادق والعقارات.