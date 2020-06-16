طيران الإمارات للعربية: مناقشات لإمكانية السفر بلا حجر صحي

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، في مقابلة مع "العربية" عن محادثات تجري في الوقت الحالي، لدراسة إمكانية فتح السفر إلى مدن محددة دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي، وفقا لأوضاع فيروس كورونا على مستوى تلك المدن.

وقال الرضا إن سماح دولة الإمارات بالسفر للمواطنين والمقيمين بتاريخ 23 من شهر يونيو الحالي، وفق ضوابط ستعلن لاحقا، سيرفع وجهات الناقلة بشكل واضح عن الـ 30 وجهة المعلنة سابقا.

وأضاف أن طيران الإمارات ستقوم وبدءا من شهر يوليو بتشغيل رحلات إضافية لوجهات على حسب الوجهات المتفق عليها في دولة الإمارات وبعد الموافقات من الدول الأخرى".

كما أكد أن العديد من دول العالم، ومن مدن العالم، بدأت فعلاً بتقليص وتخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، وذلك على حسب الحالية الصحية وأعداد المصايبين بالفيروس في كل مدينة. ووصف المستجدات بأنها إيجابية، وهناك مستجدات في الإمارات تشير إلى التعافي.

إلى ذلك، أوضح أن عودة حركة السفر ستشمل اتخاذ احترازات واشراطات عند المغادرة وبعض الاحترازات عند العودة إلى دولة الإمارات للراغبين بالسفر.

ووصف شهر يوليو المقبل، بأنه سيشهد طلباً أكبر على السفر، وهذا ما يظهر من الحجوزات التي سمحت بها طيران الإمارات.

كما قال إن شهر يوليو 2020 سيكون شهر الاختبار للقدرة على استئناف النشاط في الحركة الجوية على مستوى العالم.