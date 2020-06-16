HVS للعربية: 60 مليار دولار خسائر السياحة في الخليج بسبب كورونا

توقعت هلا مطر شوفاني رئيسة شركة HVS للاستشارات الفندقية في الشرق الأوسط، تعافي قطاع السياحة في منطقة الخليج في 2023.

وأضافت في حدثها مع قناة العربية، أن حجم النمو في قطاع السياحة والسفر بالخليج كان حوالي 10% خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى هذا الأساس كانت التوقعات تشير إلى أن كامل الإنفاق على السفر والسياحة بمنطقة الخليج كانت ستصل إلى 110 مليارات دولار.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم أضرار القطاع بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار، منها 10 إلى 15 مليار دولار بقطاع الفنادق.

وقالت إن السياحة المحلية ستلعب دورا أساسيا في عودة الحركة السياحية، متوقعة أن تكون السعودية الرابح الأكبر بالنسبة للسياحة المحلية.

وترى أن سياحة العمل والمؤتمرات ستكون الأضعف في مرحلة التعافي، فيما ستكون السياحة الترفيهية والشاطئية الأكثر جاذبية.