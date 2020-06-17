بعد 4 أشهر.. الإمارات ترفع الحظر عن طائرات رجال الأعمال

رفعت الإمارات حظر الطيران على طائرات رجال الأعمال ابتداء من 12 يونيو الماضي، إلى مختلف الوجهات في العالم، وفقاً لاتحاد الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال والطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال، والمؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا» علي أحمد النقبي، إن الإمارات أول دولة في العالم ترفع حظر السفر عن طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بعد فترة توقف دامت قرابة 4 أشهر.

وأضاف النقبي، بإمكان رجال الأعمال السفر بطائراتهم الخاصة لأي دولة في العالم شريطة أن تقبل هذه الدولة استقبال الطائرات الخاصة أو طائرات رجال الأعمال، في الوقت ذاته مسموح لأي طائرة خاصة بالقدوم إلى الدولة، مضيفاً: بعض الدول الأوروبية بدأت في السماح بعودة السياح مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد وكذلك تايلاند، بحسب ما ورد في صحيفة "الرؤية".

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وأوضح النقبي، أن ميبا راسلت الدول الأعضاء من أجل رفع الحظر عن طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص وتمكين أصحاب الأعمال والمصالح من التنقل ومتابعة أنشطتهم ووجهت المراسلات إلى 8 دول تعرف حركة كبيرة في الطيران الخاص كالإمارات التي وافقت على رفع الحظر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والأردن وغيرها، لافتاً إلى أن الاتحاد لا يزال ينتظر رداً من قبل بقية الدول.

وأكد النقبي، أن أي مسافر من الدولة إلى الخارج عليه أن يضع في الحسبان عند العودة مسألة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً سواءً في الفندق أو البيت، وفق الأنظمة المنصوص عليها من الجهات الطبية في الدولة.

وتوقع النقبي، أن يعوق الحجر الصحي السفر في البداية ريثما يتم التوصل إلى حل لهذا العائق كالمطالبة بالإعفاء خصوصاً أن الطائرات الخاصة تتوافر على كل المستلزمات الصحية خاصة مسألة التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أن المسافر على الطائرات الخاصة لا يتواصل إلا مع أعداد محدودة بداية من المطار إلى ركوب الطائرة.

وفيما يتعلق بتوقعات عودة الحركة بعد قرار الإمارات خصوصاً أن جل دول العالم لا تزال تغلق حدودها الجوية أشار النقبي، إلى أن الحركة في البداية لن تكون قوية في ظل تواصل الغلق من قبل غالبية دول العالم لكن نأمل الانفراج قريباً بعد قرار الدول السابقة الذكر فتح حدودها أمام حركة السياحة، لافتاً إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الإمارات وكوريا الجنوبية التي تسمح بتنقل رجال الأعمال.

واتفقت الإمارات وكوريا الجنوبية على تطبيق نظام المسار السريع الذي يبسط ويسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين، لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح النقبي، أن شركات القطاع تأثرت بعملية التوقف كثيراً في الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب تدخلاً حكومياً لدعم الشركات المتضررة كل دولة على حدة، لافتاً إلى أن كثيراً من الشركات لجأت إلى توقيف الموظفين أو منحهم إجازات طويلة الأمد.

وبحسب النقبي، فإن ميبا تعمل على تقييم الوضع وتقدير حجم الخسائر التي طالت شركات القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن فترة الركود خفضت أعداد الرحلات بنحو 90%.

ووفقاً للنقبي، فإن ميبا طالبت الجهات المعنية في كل دولة بتقديم حزمة دعم مثل تخفيض رسوم تجديد التراخيص أو الإعفاء منها وأيضاً الإعفاء من رسوم المواقف في المطارات بحكم توقف الحركة نهائياً مع تسهيلات في السداد، مثمناً دعم المطارات في الدولة للقطاع من خلال تخفيض رسوم المواقف والإيجارات وغيرها.

وتوقع النقبي، أن يزداد الطلب على طائرات رجال الأعمال في الفترة المقبلة حيث ستتجه فئة كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى استخدام الطائرات الخاصة في التنقل بحكم أنها الأقل خطورة في انتقال الفيروس قياساً على الطيران التجاري، مما سيحافظ على مستويات الأسعار الحالية.