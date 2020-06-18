انخفاض قطاع السفر الألماني 23% في الربع الأول

قال مكتب الإحصاءات الألماني، اليوم الخميس، إن مبيعات قطاع السفر الألماني انخفضت 23% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار مقارنة مع الربع السابق، إذ توقف القطاع تقريبا في مارس/آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأضاف المكتب أن الانخفاض هو الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد أعلن أن ألمانيا مددت حتى منتصف حزيران/يونيو توصيتها بعدم السفر في رحلات إلى الخارج بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وصرّح الوزير في مؤتمر صحافي في برلين "لم نصل بعد إلى حيث يمكننا أن ننصح بالسفر من دون مخاوف (إلى الخارج) لذلك من الضروري تمديد التحذير من السفر عبر العالم حتى منتصف حزيران/يونيو".

وتسري هذه الإجراءات بسبب تفشي الوباء العالمي الذي تسبب بتجميد معظم أسطول الطائرات العالمي في المطارات وأدى إلى تعزيز تدابير المراقبة على الحدود، وكذلك إلى فرض إجراءات عزل في معظم دول العالم.