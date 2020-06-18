مصر للطيران للعربية: هذه متغيرات أسعار التذاكر بسبب كورونا

وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي، لدعم القطاع السياحي والعاملين به.

ومن المقرر أن تعود رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من الأول من يوليو مع الدول التي ستفتح مطاراتها بحسب وزارة الطيران المدني.

وأعلنت الوزارة أن إجراءات السفر تتضمن توقيع المسافر إقرارا في مطار المغادرة قبل الوصول إلى مصر بالإضافة إلى تقديم اختبار خلو من فيروس كورونا حديث قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى.

وقال محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران "إن الشركة تأثرت تأثيرا مباشرا بجائحة كورونا بتكبد خسائر بلغت 3 مليارات جنيه للوقت الحالي بمعدل مليار جنيه شهرياً، ولذلك حصلنا على قرض مساند من وزارة المالية بقيمة 2 مليار جنيه لمواجهه الأزمة وسداد رواتب العاملين".

وأضاف زكريا "لا تزال هناك مفاوضات مع البنك الأهلي وبنك مصر للحصول على قرض 3 مليار جنيه ولتوفير عملة أجنبية لسداد قروض شراء الطائرات.

وتابع "أن مصر للطيران ستسير رحلات على كل الجهات المفتوحة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والخليج العربي والصين رحلة واحدة أسبوعياً. وسيعاد النظر في عدد الرحلات سواء أسبوعية أو يومية وفقا لإقبال المسافرين".

وأكد زكريا أن أسعار التذاكر لن ترتفع مع خلو مقعد في المنتصف وإجراءات التباعد على الطائرة وقامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتطمنة الركاب بالعودة للسفر ورفع معدلات الإشغال. جميع الإجراءات هي لتقليل التعامل المباشر مع الركاب قدر الإمكان بإصدار بطاقات الصعود آلياً من ماكينات مخصصة لذلك والحصول على بطاقات الصعود من خلال موقع مصر للطيران بالإضافة لتجهيز مرافق السفر بملصقات إرشادية."

وتوقع أن ترتفع نسبة الطلب والإشغال وأن لا تتعدى 20 إلى 30% من الحركة العادية في السفر بالمقارنة مع 2019.