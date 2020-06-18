مصر تدعم القطاع السياحي بـ3 مليارات جنيه

وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي، لدعم القطاع السياحي والعاملين به.

ويأتي ذلك ضمن تمويل بقيمة 50 مليار جنيه خصصتها الحكومة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية، وتمويل سداد أجور العاملين لمساندتها في الحفاظ على العمالة.

كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل.

وسيتمكن من الاستفادة من المبادرة كل من الفنادق، وخدمات وكلاء السفر، والرحلات والنقل السياحي، إضافة إلى المطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية.

وألزم المركزي البنوك بالتأكد من أن الشركات التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ ديسمبر الماضي.



ومن المقرر أن تعود رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من الأول من يوليو مع الدول التي ستفتح مطاراتها بحسب وزارة الطيران المدني.



وأعلنت الوزارة أن إجراءات السفر تتضمن توقيع المسافر إقرارا في مطار المغادرة قبل الوصول إلى مصر بالإضافة إلى تقديم اختبار خلو من فيروس كورونا حديث قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى.