جسر الملك فهد: إطلاق الدفع الآلي في بوابات الرسوم نهاية يونيو

قال المهندس عماد المحيسن، المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني، متوقعاً الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المحيسن أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد انتهت من البوابات بالكامل في الشق الهندسي خلال فترة توقف تشغيل الجسر في الأشهر الماضية، وتم اكتمال مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي من الجسر، وفقا لما نقلت صحيفة "الرياض".

وأضاف أن المؤسسة عملت على تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية وتحسين البنية التحتية من الجانبين خلال فترة تعليق وتوقف السفر عبر منفذ جسر الملك فهد بسبب جائحة كورونا، منها إعادة تخطيط مناطق الإجراءات الفنية بالكامل، وصيانة كاملة للكبائن في الجانبين، وتحسين الخط السريع للشاحنات، والانتهاء من بوابات الرسوم من الجانب السعودي، والتي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى 50%.

وبين أن هذه الأعمال التطويرية تأتي استعداداً لحين السماح بعودة التنقل عبر جسر الملك فهد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة، وإعلان الجهات المعنية هذا القرار المرتقب، مؤكداً أنه لم يتلق أي قرار بشأن فتح المنفذ للعابرين حتى الآن.