دبي.. تشجيع السياحة الداخلية تعيد الزخم لقطاع الضيافة

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أن المنشآت الفندقية في الإمارة تقدم باقات ترويجية لاستقطاب ضيوفها من داخل الدولة، مع إعادة فتح نشاطها التدريجي، بعد تأثر قطاع السياحة بتداعيات جائحة "كوفيد-19"، خلال الفترة الماضية، حيث تقدم خصومات على الإقامة والمطاعم، وغيرهما من المرافق والخدمات الأخرى.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أنه في إطار الإرشادات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وهيئة الصحة بدبي، وضعت الفنادق صحة وسلامة ضيوفها والنزلاء، وكذلك الموظفين، في مقدمة أولوياتها، ليشعروا بالأمن والطمأنينة وهم يستمتعون بمختلف التجارب التي توفرها لهم، بما فيها الإقامة والشواطئ والمطاعم والمسابح، إلى جانب ممارسة الأنشطة المائية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة للدائرة، عصام كاظم، إن استئناف قطاع الضيافة لعملياته التشغيلية، وتقديم عروض ترويجية خلال هذه المرحلة، موجهة إلى السوق المحلية لاستقطاب الضيوف من سائر الإمارات الأخرى، يعدّ خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية للقطاع في الفترة المقبلة.

وأضاف: "نأمل من خلال التشجيع على السياحة الداخلية، أن يشعر الناس بالطمأنينة، لاسيما مع اتخاذ الفنادق جميع الإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة النزلاء والضيوف والموظفين، حيث إن من شأن ذلك أيضاً تعزيز الثقة لدى الزوار المحتملين من مختلف الدول، بأن الأمور تعود إلى طبيعتها في دبي، وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها عندما يصبح السفر متاحاً وآمناً، وبأنها تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل صحة وسلامة الجميع".

وبين كاظم أنه لضمان التزام المنشآت الفندقية بإرشادات الصحة والسلامة، يقوم مفتشو "دبي للسياحة" بإجراء زيارات ميدانية بانتظام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بما فيها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من قبل الضيوف والموظفين، إلى جانب التعقيم والتطهير، والتنظيف الشامل لجميع الغرف والمرافق، وأنظمة تكييف الهواء والمعدات، وخزانات المياه ودورات المياه، فضلاً عن تعقيم الردهات والمناطق المشتركة الأخرى، علاوة على التأكد من الحفاظ على سعة المصاعد في الفنادق ضمن العدد المسموح به، وكذلك التأكد من وجود أجهزة فحص حرارة من دون ملامسة الضيوف عند مدخل الفندق.