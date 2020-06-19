تصريح جديد من طيران الكويت حول تشغيل الرحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي.

وكانت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي عقدت اجتماعها الثاني في وقت سابق برئاسة رئيس الطيران المدني سلمان الحمود بحضور ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والصحة والمالية والإدارة العامة للجمارك والأمانة العامة للتخطيط وذلك لمناقشة إجراءات إعادة التشغيل التجاري، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وكان وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحریص قد صرح في وقت سابق أن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30% والثانية 60% وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة.

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.