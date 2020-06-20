القدية.. تواصل العمل بأضخم مشاريع الترفيه السعودية

على الرغم من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، استمرت أعمال مشروع القِدِّية الترفيهي والثقافي الضخم الواقع قرب الرياض، وفق إجراءات احترازية صحية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح أولى مراحل مدينة القدية الجديدة عام 2023.

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وفي موقع المشروع الفريد من نوعه، ستنقلبُ الصحراءُ إلى جوهرةٍ في قلبِ جبال طويق، لأن المشروع الترفيهي الذي لم تتوقّف آلياتُه عن العمل رغم أزمةِ كورونا، يسابقُ الزمن للانتهاءِ من مرحلتِه الأولى.

وقال مدير مشاريع في القدية للاستثمار، المهندس محمد الدريس، في مقابلة مع "العربية" من أرض المشروع، إن شركة القدية للاستثمار عملت منذ بدء أزمة جائحة كورونا، على إصدار التصاريح اللازمة للعمل، ضمن إجراءات ومتطلبات السلامة المقرة في المملكة، تحت إشراف مباشر من فريق الصحة والسلامة، الذي يلتزم بتعليمات وزارة الصحة السعودية.

وأضاف أن العمل يجري على تسوية الموقع لمركز المدينة ومنطقة المنتجعات، بوجود أكثر من 500 آلية مخصصة للأعمال الترابية والصخرية، بواقع مساحة تصل إلى 4.5 مليون متر مربع ما يعادل مرتين ونصف مساحة مدينة الملك عبدالله المالية.

ومنحت شركة القدية للاستثمار شركاتٍ سعودية عقودَ التطوير وتهيئةِ البنية التحتية المتوقّع انتهاؤُها نهايةَ العام، وتعمل الشركاتُ على مرحلةِ تزويد القدية بالمرافقِ الأساسية لبناء مدينةٍ جديدة.

وأضاف أن هناك 6 مراكز تم الإعلانُ عنها العامَ الماضي، تشمَلُ 300 مرفقٍ ترفيهي وثقافي، في مساحةٍ تمتدُ لـ 180 كيلومترا مربعا من أصل 332 كيلومترا مربعا، هي مِساحةُ المشروعِ المتربِّع على جبالِ طويق الشاهقة.

ومن مكاتب مجاورة لجبل طويق، تُشرِفُ شركةُ القدية للاستثمار على مراحلِ المشروع المتعددة، الذي سيكونُ أكبرَ مدينةٍ ترفيهية وثقافية وفنية في الشرق الأوسط.