دبي تسمح بعودة المقيمين غداً.. وتستقبل السياح الشهر المقبل

سمحت دبي بعودة حاملي الإقامات السارية اعتباراً من الغد، كما سمحت باستقبال المسافرين عبر مطاراتها اعتبارا من 7 يوليو.

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وأعلنت دولة الإمارات السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى خارج الدولة اعتبارا من 23 يونيو الحالي وفق ضوابط محددة.

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، إن السماح بالسفر يشتمل على وضع بعض الاشتراطات والإجراءات، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الظاهري أنه سيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي، وقد تم تقسيم الدول إلى ثلاث فئات.

وقال الظاهري في بيان صحافي: "يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة (منخفضة الخطورة) ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة (عالية الخطورة)".

وأوضح أنه "يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة (متوسطة الخطورة) في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية".

وشرح أنه "عند العودة من السفر يجب إجراء فحص كوفيد 19 (PCR) في منشأه طبية معتمدة لمن يعانون من أي أعراض، وذلك خلال 48 ساعة من الدخول لدولة الإمارات".

وكانت الإمارات العربية المتحدة، أعلنت، السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات اعتبارا من 23 يونيو الجاري.