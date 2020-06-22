الاتحاد للطيران تخبرك عن فرص إصابتك بكورونا عبر هذه الآلية

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الاثنين، عن إبرام شراكة مع ميديكوس للذكاء الاصطناعي، المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، والتي تتخذ من النمسا مقرا لها، بهدف إطلاق أداة لتقييم المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بما يساعد ضيوف الشركة على اتخاذ قرارات واعية حول السفر.

وسوف تعمل أداة تقييم المخاطر، التي تعتمد على تقنيات شركة ميديكوس للذكاء الاصطناعي، على إرشاد ضيوف الاتحاد أثناء تقييم احتمال التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الإجابة على 22 سؤالاً. وسوف يستغرق التقييم أقل من خمسة دقائق، ويستند إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يتم تحديثها يومياً، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

ومن خلال أداة تقييم المخاطر، سوف يطلع الضيوف على احتمالية إصابتهم بالعدوى إلى جانب الإشعارات والتوصيات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية حول السفر.

تتوافر هذه الأداة حالياً للضيوف عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com وعبر التطبيق الإلكتروني للاتحاد للطيران على أجهزة أندرويد وآبل وهواوي. وتتوافر حالياً باللغة الإنجليزية وسوف يتم إضافة لغات أخرى مثل العربية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في المرحلة الأولى.