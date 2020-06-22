مطارات دبي: جاهزون لاستقبال السياح بـ 7 يوليو

أكدت مطارات دبي جاهزيتها لتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للأزمات في دبي بالسماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتبار من اليوم، والسماح بالسفر إلى وجهات محددة ابتداء من تاريخ 23 يونيو إضافة إلى قرار بدء استقطاب الزوار إلى دبي اعتبارا من 7 يوليو المقبل.

وقال نائب الرئيس في مطارات دبي، جمال الحاي إن مطار دبي الدولي جاهز لمواكبة التوجيهات، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية التي تجعلنا على قائمة أفضل مطارات العالم من حيث السلامة والأمان. مشيرا إلى أن هذا القرار يبشر ببدء مرحلة جديدة وعودة الحياة التدريجية لقطاعي السياحة والسفر في الإمارة.

ودعا الحاي الراغبين بالسفر عبر مطارات دبي إلى اتباع الإرشادات الضرورية المتوفرة على موقع وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمطارات دبي بالإضافة الى التواصل مع شركات الطيران المعنية للتعرف على الإجراءات والاشتراطات المطلوبة إن كان لدى الوجهات المقصودة أو حين العودة إلى دولة الإمارات.

وقال الحاي إن المرحلة صعبة ومليئة بالتحديات نتيجة جائحة كورونا ولكن يحدونا الأمل والثقة بأن جميع المعنيين يسعون ليل نهار لعودة الانتعاش التدريجي إلى هذا القطاع المهم في دعم الاقتصاد العالمي وربط ملايين الأشخاص مع بعضهم البعض.