جونسون: إعادة فتح قطاع السياحة في بريطانيا 4 يوليو المقبل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستعيد فتح قطاع السياحة اعتبارا من 4 يوليو المقبل.

وكشف جونسون عن خططه للسماح بإعادة فتح المطاعم والمتاحف - في أحدث تخفيف لإجراءات الإغلاق التي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في 4 يوليو/حزيران، وسط ضغوط شديدة لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي التي تلزم الأفراد بالحفاظ على مسافة مترين داخل الأماكن المغلقة.

كما تشكل قواعد التباعد الاجتماعي مصدر قلق للمعلمين الذين يأملون في فتح المدارس البريطانية بصورة آمنة في الخريف المقبل.

تسعى حكومة المحافظين جاهدة لإعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني المتعثر، ومن المرجح أن تنعكس هذه الرغبة في التوجه لإعادة فتح الأعمال التي تتنوع ما بين الفنادق إلى مصففي الشعر.

لكن عددا من العلماء أعربوا عن قلقهم تجاه تسرع الحكومة في إعادة فتح الاقتصاد وأن نظام التتبع والتعقب الذي يهدف إلى القضاء على أي تفشٍّ بسرعة لا يعمل بكامل طاقته.

وشهدت بريطانيا أعلى عدد من وفيات فيروس كورونا في أوروبا، بأكثر من 42700 وفاة، وهو ما جعلها ثالث أكثر دولة العالم من حيث أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.