هيلتون: دبي تشهد طلبا متزايدا على السياحة الداخلية

قال رئيس مجموعة هيلتون الشرق الأوسط وإفريقيا، يوكيم يان سليفر، إنه مع تخفيف القيود، شهدت دبي طلباً متزايداً على السياحة الداخلية، فيما شهد أصحاب الفنادق ارتفاعاً في نسبة الإشغال في عطلات نهاية الأسبوع استجابة للعروض الترويجية.

وذكر سليفر أنه لطالما كانت دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، بيئة خصبة للضيافة والسياحة، مشيراً إلى أنه مع التزام الحكومة الثابت باستعادة الأنشطة الاقتصادية يمكن أن تتوقع الفنادق استمرار الدعم وتحقيق أداء جيد خلال فترة ما بعد وباء كورونا المستجد.

وأضاف أن طبيعة دبي كونها من أكثر مراكز الأعمال أهمية في العالم، تُعد جانباً أساسياً لاستئناف حركة السياحة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وبين سليفر أنه مع اكتساب قطاع السياحة لزخم ارتبط في الأساس بالسياحة المحلية، فإن هناك نظرة إيجابية إلى جاهزية دبي لاستقبال السياح الدوليين من جديد.

ولفت إلى أنه في اجتماع افتراضي أجرته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الشهر الماضي، اتفقت الجهات المعنية على أن دبي ستبقى وجهة سياحية رائدة في الدائرة الدولية، خصوصاً مع وجود بنية تحتية صحية عالمية المستوى، واستعراضها لأفضل الممارسات والبروتوكولات والعمليات في تعاملها مع الجائحة.