"الاتحاد للطيران" تضيف رحلات إلى 13 مدينة أوروبية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، التي مقرها أبوظبي، مواصلة توسيع رحلاتها الخاصة للترانزيت لتشمل المزيد من الوجهات، مع خدمات إلى 13 مدينة أوروبية من مطلع يوليو تموز.



وستكون رحلات الترانزيت، عبر أبوظبي، إلى أمستردام وأثينا وبرشلونة وبروكسل ودبلن وفرانكفورت وجنيف واسطنبول ولندن ومدريد وميلانو وباريس وزويخ، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك قال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن التوجيهات الجديدة المتعلقة... طيران الإمارات تعلن عن وجهات جديدة ورحلات ترانزيت خلال أيام سياحة وسفر

من جهته، قال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أمس، إن التوجيهات الجديدة المتعلقة بالسفر عبر مطارات دبي تعد فرصة لتوسيع شبكة خطوطنا وإتاحة وجهات أخرى سيعلن عنها في الأيام المقبلة ورحلات ترانزيت عبر دبي.

وأكد أن طيران الإمارات شهدت اتجاها إيجابيا لنمو حركة السفر عبر الشبكة على مدار الأسابيع الماضية.

وأضاف أن طيران الإمارات تربط حالياً دبي مع 40 مدينة، وواصلت خلال الأسابيع الماضية توسيع شبكة خطوطها بتوفير خدمات ركاب، حيث أتاحت للعملاء السفر عبر دبي، وفي ذات الوقت خدمة الطلب العالمي على حركة الشحن الجوي، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وأعلنت الشركة، الخميس الماضي، أنها سوف توفر للمسافرين رحلات إلى 8 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كل من بروكسل وكولومبو (19 يونيو)، إسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة "هو شي منه" (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة وساو باولو (اعتباراً من 15 يوليو). وسوف تقتصر الرحلات من كولومبو وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات.

وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات طيران الإمارات المتاحة للمسافرين إلى 39 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبين في العودة إلى بلدانهم أو أولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية.