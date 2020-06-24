بعد إصابة 26 مسافراً بكورونا.. "الإماراتية" تعلّق رحلاتها من هذه الدولة

علقت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، رحلاتها مؤقتاً من باكستان بعد الإعلان عن 26 إصابة بفيروس كوفيد-19 إيجابية بين الركاب القادمين من باكستان عبر دبي عند وصول رحلتهم إلى هونغ كونغ.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات "بعد الإعلان عن حالات كوفيد-19 إيجابية في هونغ كونغ لبعض الركاب الذين سافروا على إحدى رحلاتنا، اتخذت طيران الإمارات قراراً بتعليق خدمات الركاب مؤقتاً من باكستان، اعتباراً من الساعة الرابعة صباح اليوم الأربعاء 24 يونيو، بتوقيت إسلام آباد".

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسوف نتخذ أي تدابير إضافية تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا مرة أخرى من باكستان".

وأضاف: "كما نؤكد مرارا وتكرارا، فإن صحة وسلامة أفراد أطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا تأتي على رأس أولوياتنا دائما. وقد وضعت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل خطوة من رحلة المسافر على الأرض وفي الأجواء، للحد من مخاطر انتشار العدوى".