طيران الإمارات تعتزم إضافة 10 وجهات جديدة الشهر المقبل 

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا بأن الناقلة ستستأنف خدماتها لنقل الركاب إلى 10 وجهات جديدة، خلال الشهر المقبل، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 50 وجهة ضمن شبكتها، وذلك بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج وبدء حركة السياحة الدولية.

وذكر، خلال لقاء عن بُعد، أنها ستبدأ تشغيل طائرات "إيه 380" العملاقة إلى الوجهات الأكثر طلباً، اعتباراً من منتصف يوليو المقبل. كما ستعيد إعادة فتح صالات رجال الأعمال والدرجة الأولى التابعة لها في مطار دبي الدولي لخدمة المسافرين، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وبيّن الرضا أن الناقلة ستعيد استئناف العمل في المزيد من وجهاتها خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مستويات الطلب على النقل الجوي من جهة، وتقليل القيود على السفر من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الناقلة ستعلن عن مدن جديدة قريباً في كل من ألمانيا وبريطانيا تماشياً مع ارتفاع مستوى الحجوزات إليها، وذكر أن الناقلة ستعيد فتح صالات رجال الأعمال والدرجة الأولى التابعة لها في مطار دبي الدولي، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل لخدمة المسافرين.

ولفت إلى أن "طيران الإمارات" تطبق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواء على الأرض أو في الأجواء.