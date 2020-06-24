فلاي دبي تستأنف الرحلات من 7 يوليو إلى 24 وجهة

قالت شركة فلاي دبي اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف بعض رحلاتها المنتظمة بدءا من السابع من يوليو/تموز، بالتزامن مع قيام دبي بإعادة فتح حدودها للزائرين الأجانب.

وكانت حكومة دبي أعلنت هذا الأسبوع أنه سيكون بوسع السياح دخول الإمارة من الشهر القادم للمرة الأولى منذ شرعت الإمارات في فرض قيود على الحدود في مارس/آذار لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت فلاي دبي المملوكة للحكومة في بيان إنها ستبدأ بتسيير رحلات إلى 24 وجهة في أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتزم الناقلة استئناف الرحلات إلى 66 وجهة على مدار الصيف، قائلة إن الرحلات ستتوقف على فتح الدول لحدودها.

وسبق أن استأنفت الشركة الشقيقة طيران الإمارات تسيير رحلات منتظمة.