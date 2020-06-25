بدون هذا الكارت لن تستطيع زيارة المناطق السياحية في مصر

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه سيتم تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكافة القادمين إلى المحافظات السياحية في مصر، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضحت أنه سيتم تسليم الكارت للمسافر عبر المنافذ البرية للمحافظات، أثناء خروجه من المحافظة، وسيقوم السائح بكتابة بياناته الشخصية وتسليمها عند بوابات الدخول للمحافظة المنتقل إليها منعاً لتكدس السيارات عند منفذ الخروج.

وقالت إنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن لكافة القادمين إلى المناطق السياحية بالمحافظات، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي بضوابط استقبال كافة السائحين القادمين إلى الفنادق وتعميمه على كافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي والحجر الصحي، ووزارتي النقل والتنمية المحلية، لمتابعة طباعة أعداد كبيرة من كروت المتابعة الصحية تتناسب مع أعداد المواطنين المنتقلين بين المحافظات، بالإضافة إلى توزيع البطاقات على المسافرين داخل السيارات الخاصة ووسائل النقل الجماعي عند الخروج من المحافظة وجمعها منهم قبل الدخول لمحافظة أخرى.

وأضافت أنه تم الاتفاق على مشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية بالغرفة المركزية لإدارة المنظومة الصحية بالمنشآت السياحية بجانب ممثلين من وزارتي السياحة والطيران من الناحيتين الفنية والإدارية.

وأوضحت، أنه سيتم عقدها بشكل دائم بديوان عام وزارة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل المنظومة الصحية بالمحافظات السياحية من خلال منظومة موحدة، والوقوف على أي تحديات قد تواجهها والعمل على حلها، كما سيتولى كل من وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب السياحة في كل محافظة، التنسيق مع الغرفة المركزية ومتابعة سير العمل في المحافظات السياحية.

وأشارت إلى أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة قام بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مفارم للتخلص الآمن من النفايات الخطرة تبدأ بسعة 10 كيلو نفايات، لتوزيع تلك المفارم على كافة الفنادق السياحية المعتمدة لدى غرفة السياحة الفندقية.

ولفتت إلى أنه جار تدريب كافة الأطقم الطبية والعاملين بداية من الحجر الصحي في كافة المنافذ والمستشفيات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالمحافظات الثلاث، على الخدمة الفندقية وأسلوب الضيافة والاهتمام بزي العاملين.

ويجري في الوقت الحالي إعداد نموذج استرشادي عن كيفية التعامل مع الحالات المكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعميمه بكافة المنشآت بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية. كما يجري تجهيز ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظات السياحية الثلاث من الناحية الفندقية، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وشبكة الغازات والكهرباء، وتطوير الموقع العام لضمان استفادة الزائرين بجميع الخدمات.