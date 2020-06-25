طيران الإمارات تزيل مقاعد ركاب من طائراتها.. لهذه الأسباب

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، إنها قامت بإزالة مقاعد مقصورات الدرجة السياحية في بعض طائرتها لتوفير مساحات إضافية لشحن البضائع داخل الطائرات.

وأضافت، في بيان، أنها سوف تشغل 10 طائرات بوينغ 777-300ER أزيل منها مقاعد مقصورات الدرجة السياحية، ما يوفر زيادة في سعة الشحن تصل إلى 17 طناً أو 132 متراً مكعباً على كل رحلة، بالإضافة إلى سعة تتراوح بين 40 و50 طناً في عنابر الشحن على كل طائرة.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات المعدّلة سوف تستخدم على الخطوط التي تربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسة، والتي ترى الناقلة أنها تشهد طلباً عالياً على حركة البضائع المطلوبة بصورة عاجلة.

ويقوم فريق مهندسي طيران الإمارات بإزالة 305 مقاعد من الدرجة السياحية على كل طائرة، وتركيب معدات السلامة وتنفيذ اختبارات منتظمة لتحميل الشحنات أثناء العملية. وانتهى الفريق الهندسي حتى الآن من تعديل 7 طائرات، فيما سيكتمل تعديل الطائرات الثلاث المتبقية بحلول منتصف يوليو (تموز) 2020، وفقا للشركة.

ومع اكتمال المشروع، سيكون فريق الإمارات للهندسة قد أزال 3050 مقعداً من مقصورات الدرجة السياحية على الطائرات العشر، وسوف تخزن هذه المقاعد في بيئة صحية وآمنة حتى يحين الوقت لإعادة الطائرات إلى خدمة الركاب، حيث سيعاد تركيبها من جديد واختبارها لضمان سلامة الركاب وراحتهم.