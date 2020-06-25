فتح الاقتصاد يعيد الثقة بالطيران.. شركتان تجمعان ملياري دولار

في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول مدى جاذبية الاستثمار في أسهم شركات الطيران، ظهرت مؤشرات على استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم تلك الشركات، إذ تقوم شركتان حاليا بجمع ما يصل إلى ملياري دولار من المستثمرين.

واستطاعت شركة الطيران البريطانية ايزي جيت، جمع 419 مليون جنيه استرليني (520 مليون دولار) من بيع أسهم في السوق، مع بدء فتح الاقتصاد بأوروبا.

وتمثل عملية البيع، نحو 15% من أسهم الشركة القائمة في السوق، وتم بيعها بسعر 703 بنس للسهم، وهو ما يمثل خصما قدره 5% من سعر إغلاق السهم يوم 24 يونيو.

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وقالت الشركة إن السيولة التي لديها ستصبح الآن 3 مليارات جنيه، منها 350 مليون جنيه من مبيعات وعمليات إعادة الاستئجار على طائراتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه شركة كوانتس الأسترالية جمع نحو 1.3 مليار دولار من السوق، مع الاستغناء عن 6 آلاف وظيفة، في ظل تعثر الشركة بسبب وباء كورونا.

وأشارت الشركة، اليوم الخميس، أن 15 ألف موظف لديها سيبقون في إجازة، خاصة العاملين في قطاع العمليات الدولية. وتراجعت أسهم الشركة 41% هذا العام.

وقالت الشركة إن عملية جمع الأموال تتضمن اكتتابا من قبل المؤسسات لبيع أسهم بقيمة 1.36 دولار أسترالي، بجانب برنامج شراء الأسهم بقيمة 500 مليون دولار أسترالي. وتهدف الشركة إلى تقليص النفقات بـ 15 مليار دولار أسترالي خلال 3 سنوات.