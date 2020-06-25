"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات في الإمارات

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها مرة أخرى إلى دبي وأبوظبي والشارقة، اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وتأتي الرحلات إلى الوجهات الثلاثة ضمن 29 وجهة حول العالم، بعد قرار استئناف حركة الطيران اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وفقا لجريدة البيان.

وقالت الناقلة إن الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 1 يوليو إلى 7 يوليو، ستكون إلى وجهات دبي، أبوظبي، الشارقة، أثينا، أديس أبابا، أربيل، أمستردام، باريس، برلين، بروكسل، بودابست، بيروت، تورونتو، جوبا، روما، فرانكفورت، فيينا، لندن، ميلان، ميونخ، نيويورك، وواشنطن.

وذكرت أن الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 8 يوليو إلى 14 يوليو، ستكون إلى وجهات بغداد، جوانزو، جنيف، وكوبنهاغن.

أما الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة من 15 يوليو، ستتجه إلى مدن برشلونة، دار السلام ، ومدريد.

وقالت الناقلة في بيانها، إنه سيتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعاً وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة.

وأكدت مصر للطيران على التزامها الدائم بتقديم تجربة سفر آمنة. وطالبت الناقلة العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020.