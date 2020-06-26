توقعات بعودة قوية لموسم السياحة في دبي

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، استعداد القطاع السياحي في الإمارة لاستئناف استقبال السياح من الخارج في 7 يوليو المقبل، وفقاً للإجراءات والشروط المطلوبة والتي تهدف إلى تحقيق عودة آمنة للسياحة بشكل تدريجي بعد توقفها في شهر مارس الماضي بسبب جائحة "كوفيد- 19" التي فرضت الدول بسببها قيوداً على حركة السفر.

وقال هلال المري، مدير عام الدائرة، إن الإجراءات والضوابط تتضمن إجراء الفحص الخاص بكورونا في بلد السائح قبل أربعة أيام من سفره على أقصى تقدير، وإذا لم يتمكن من ذلك يجب أن يقوم بهذا الفحص في مطار دبي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مع السائح تأمين صحي، وهناك حجر إلزامي إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية وعلى حساب السائح، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من البروتوكولات التي يتم مناقشتها مع عدد كبير من الدول ومن خلالها نستطيع التخفيف من إجراءات الفحوص.

وأشار المري خلال جلسة افتراضية على موقع "لينكدان"، إلى أن العديد من المؤشرات تعكس تزايد الطلب على الحجوزات السياحية، لافتاً إلى وجود أكثر من 3 آلاف شريك سياحي حول العالم جاهزين لاستقبال الحجوزات السياحية مرة أخرى إلى الإمارة، وإلى أن معظم مواقع السفر الشهيرة تظهر تصدر دبي لمنصات البحث والسفر، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل عن كثب مع طيران الإمارات والشركاء المحليين والدوليين للعودة بشكل أقوى، وفقا لما نقلته "الاتحاد".

وأوضح أن الأشهر الماضية شهدت التركيز على زيادة التسويق للسياحة في أكثر من 48 دولة "ونحن الآن بعد فتح العديد من الأسواق ننسق مع الجميع للعودة بقوة، مشيراً إلى أن السوق الصيني سيظل من أهم الأسواق لدبي، ونتعامل مع 190 شركة سياحية كبيرة بشكل وثيق في الصين، وهناك اتصالات مستمرة مع شركائنا هناك لعودة استقبال السياح ورجال الأعمال الصينيين من جديد".