طيران الإمارات تضيف 7 وجهات جديدة خلال يوليو

أعلنت طيران الإمارات اليوم الجمعة، أنها ستوفر خدمات ركاب منتظمة من سبع مدن أخرى خلال شهر يوليو المقبل.

وأضافت طيران الإمارات في بيان، أن المدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو)، أوساكا (7 يوليو)، ناريتا (8 يوليو)، أثينا (15 يوليو)، لارنكا (15 يوليو)، وروما (15 يوليو).

وأوضحت الناقلة الإماراتية أنه بذلك سيرتفع عدد المحطات التي تستخدمها طيران الإمارات إلى 48، لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وأشارت إلى أنه سيتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي بعد الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف توفر للمسافرين رحلات إلى 8 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كل من بروكسل وكولومبو (19 يونيو)، إسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة "هو شي منه" (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة وساو باولو (اعتباراً من 15 يوليو). وسوف تقتصر الرحلات من كولومبو وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات.

وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات طيران الإمارات المتاحة للمسافرين إلى 39 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبون في العودة إلى بلدانهم أو أولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

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وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "في الوقت الذي توفر فيه طيران الإمارات مزيداً من الرحلات الجوية للمسافرين في جميع أنحاء العالم، فإنها تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم من أجل ضمان سفر آمن وسلس لعملائنا وأفراد أطقمنا. ويعكس إعلان الحكومة تسهيل سفر المواطنين والمقيمين بين دولة الإمارات ودول معينة اعتباراً من 23 يونيو، نهج دولتنا جيد التخطيط لاستئناف السفر والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع حماية مجتمعاتنا من كوفيد-19".

وبالإضافة إلى الوجهات التسع الجديدة، ستزيد طيران الإمارات خلال يوليو (تموز) عدد رحلاتها إلى الوجهات التالية: لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، زيوريخ، مدريد، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، تورنتو، كوالالمبور، سنغافورة وهونغ كونغ.