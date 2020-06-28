الإمارات: إقبال محدود على حجوزات العطلات الخارجية 

بدأت وكالات سياحة وسفر بالإمارات تلقي حجوزات محدودة لقضاء عطلات سياحية إلى بعض الوجهات الخارجية، لافتة إلى أن معدلات الإقبال "خجولة" حتى الآن في ظل حالة الترقب عالميا.

وأوضحت أن بعض المتعاملين ينتظر تخفيف إجراءات السفر في الوجهات التي ينوون السفر إليها، في ما يبدي آخرون تردداً بخصوص إجراءات الفحوص الطبية التي تطلبها السلطات في المطارات الدولية، ويبحث البعض الآخر عن وجهات آمنة نسبياً، أو لا تفرض إجراءات كثيرة أثناء الدخول أو المغادرة، مشيرة إلى أن أغلبية المتعاملين حالياً في مرحلة ترقب واستفسار، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وقال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي إن جمع المعلومات اللازمة واتخاذ قرارات السفر، قد يأخذان بعض الوقت، خصوصاً في ظل هذا الوضع الاستثنائي، نظراً لقيود السفر الحالية الناجمة عن التدابير المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد.