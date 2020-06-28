تعرف على إجراءات الوقاية من كورونا بمطارات السعودية

نفذت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية جولات ميدانية في المطارات، بهدف متابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

وبحسب مراسل "العربية.نت" تعمل فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية، وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، إضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية.

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية معايير عدة دقيقة لتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).

وتشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توفر كافة الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة، وحرصاً على سلامتهم بالتأكد من توفر المعقمات، وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية (QR Code) التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توفر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.

واتخذت الهيئة في هذا الصدد، العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في السعودية، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل المعايير الدولية خلال جائحة كورونا، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقاَ من دور الهيئة الرقابي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص.

كما تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين تجربة المسافرين في المطارات على مدار الساعة، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خدمات للمسافرين وإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تحرص على تطوير وتحسين مجال الخدمات المقدمة للمسافرين بمطارات المملكة، وتسريع وتسهيل السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر في إنهاء الإجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من كورونا المستجد 19-(COVID) في مطارات السعودية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.