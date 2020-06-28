EY: صندوق التنمية السياحي السعودي يحفز الاستثمار الأجنبي بالقطاع

قال يوسف وهبة، رئيس قطاع الضيافة العالمي ورئيس قطاع العقارات والضيافة والإنشاءات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أرنست أند يونغ، إن صندوق التنمية السياحي الذي أعلنت عن إنشائه المملكة العربية السعودية مؤخرا بادرة جيدة، وتوقيته مثالي.

وأشار إلى أن الصندوق سيمكّن القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب من الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة.

وتابع: "قطاع السياحة واعد ويحتاج إلى الاستثمار.. والصندوق يعطي القطاع الخاص المرونة للاستثمار في مجموعة متنوعة من المشروعات السياحية في جميع أنحاء المملكة".

وأشار إلى أن هذا الأمر يعطي "الحرية (للقطاع الخاص) للاستثمار دون الدخول في مشاكل وعقبات في تملك الأراضي، وهذا يحفز القطاع الخاص للاستثمار في أصول متنوعة في جميع أنحاء المملكة".