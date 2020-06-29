إيطاليا.. خسارة 1.8 مليار يورو مع غياب السياح الأميركيين

قالت نقابة المزارعين في إيطاليا، إن غياب السائحين الأميركيين في موسم الصيف بسبب إغلاق الحدود الأوروبية نتيجة جائحة كورونا ، سيتسبب في خسارة قدرها 1.8 مليار يورو للاقتصاد الإيطالي.

ووفقا لبيانات مصرف إيطاليا المركزي، فإن حجوزات الأميركيين بلغت 12.4 مليون ليلة في في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت النقابة أن هذه الخسارة تُضاف إلى تلك الناجمة عن غياب السائحين الروس، خاصة مع استمرار الحركة الضعيفة من ألمانيا ودول شمال أوروبا رغم إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب النقابة، فإن السياحة الداخلية للبلاد تراجعت أيضا بـ13% خلال موسم الصيف الحالي.