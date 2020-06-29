بعد منعها من الطيران.. أول رحلة تجريبية لبوينغ 737 ماكس

أقلعت رحلة تجريبية لطائرة بوينغ 737 ماكس اليوم الاثنين بعد مرور أشهر على منعها من التحليق بسبب اكتشاف خلل تسبب بكارثتين جويتين بينهما 5 أشهر.

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ونفد الاختبار طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة بوينغ ضمن حملة تقييم تستمر ثلاثة أيام لاختبار الطائرة 737 ماكس.

ويمثل هذا الاختبار لحظة فارقة في أسوأ أزمة شهدتها شركة بوينغ على الإطلاق والتي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

وكان قرار منع طائرات 737 ماكس الرائجة من الطيران في مارس/آذار 2019 بعد مقتل 346 شخصا في سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا قد أدى إلى رفع دعاوى قضائية وإلى تحقيقات في الكونغرس ووزارة العدل الأميركية وقطع مصدر دخل رئيسي لشركة بوينغ.

ونفذ الطاقم سيناريوهات مرسومة مسبقا أثناء التحليق مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.

وقال مصدر إن خطة الاختبار التي تنفذ على ثلاثة أيام قد تشمل‬ الهبوط ثم الإقلاع مباشرة عقب ملامسة العجلات للأرض مع تعديل خطة الطيران وتوقيتاتها وفقا لحالة الطقس وعوامل أخرى.