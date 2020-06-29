مطار الكويت يستأنف رحلاته التجارية بدءا من أغسطس

أعلن مطار الكويت الدولي إعادة تشغيل الرحلات التجارية في المطار بدءا من 1 أغسطس على 3 مراحل.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية أعلنت قرار تعليق رحلات الطيران التجارية، من وإلى مطار الكويت الدولي في 11 مارس الماضي، موضحة أن القرار يستثني الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.

وفي سياق منفصل، قال مصدر حكومي لرويترز، الأسبوع الماضي إن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.



وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها "بالاستثنائية" في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.