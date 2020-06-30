الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده مع 15 بلدا بـ "شروط محددة"

أعلن الاتحاد الأوروبي فتح حدوده مع 15 بلدا بـ "شروط محددة"، بينها الصين.

غير أن قرار فتح الحدود مع الاتحاد الأوروبي قد استثنى أميركا.

وضمن قائمة الـ15 بلدا التي حددها الاتحاد: تونس والجزائر والمغرب.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قد أعلن في 10 يونيو الجاري، أن المفوضية ستوصي الدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من دول غير منضوية في التكتل، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز.

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ويعود القرار بشأن تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حكومة كل دولة على حدة، لكن بوريل ذكر أن بروكسل ستوصي "برفع تدريجي وجزئي" للحظر.

وبدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المؤقتة التي فرضت على السفر غير الضروري ضمن حدود التكتل، بينما تم تحديد 15 يونيو/حزيران يونيو موعداً لاستئناف السفر دون قيود.

واتفق وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجياً أمام القادمين من خارج منطقة شينغن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

لكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون قالت، إن الدول لم تتفق جميعها على معايير إعادة فتح الحدود، إذ بدت بعضها على عجلة أكثر من غيرها في هذا الصدد.

وعلى سبيل المثال، أعلنت اليونان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة أنها ستعيد فتح أجوائها اعتباراً من 15 يونيو/حزيران أمام قائمة من الدول تشمل بلدانا غير منضوية في الاتحاد الأوروبي على غرار أستراليا والصين وكوريا الجنوبية.