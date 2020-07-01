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خسائر السياحة العالمية قد تصل إلى 3.3 تريليون دولار 2020

المصدر: دبي - شريف اليماني
خسائر السياحة العالمية قد تصل إلى 3.3 تريليون دولار 2020
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سيخسر قطاع السياحة في العالم على الأقل 1.2 تريليون دولار أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الجاري، في ظل توقف القطاع لمدة قاربت من الأربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، وفقا لتقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارية والتنمية (أونكتاد).

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن الخسائر قد تصل إلى 2.2 تريليون دولار هذا العام بما يمثل 2.8% من الناتج المحلي للعالم، إذا امتد إغلاق حدود الدول أمام السياح لمدة 8 أشهر، وهو السيناريو الذي يتوافق مع توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

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ووفقا لأسوأ السيناريوهات تشاؤما، سيسخر قطاع السياحة، 3.3 تريليون دولار بما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الخسائر التي قد تتحقق في حال توقفت السياحة على مدار 12 شهرا.

وتعتبر السياحة العمود الفقري للعديد من دول العالم، كما أنها تعتبر شريان الحياة للملايين من الأشخاص حول العالم. وارتفعت قيمة القطاع خلال 10 عاما بنحو 3 مرات من 490 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، وفقا لمنظمة السياحة العالمية.

كلمات دالّة

#سياحة, #خسائر, #فيروس, #كورونا

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