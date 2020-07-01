"مصر للطيران" تبدأ اليوم تسيير رحلات دولية لـ 29 وجهة

من المقرر أن تستأنف شركات الطيران المصرية رحلاتها الدولية، اليوم الأربعاء، بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر منذ يوم 19 مارس الماضي، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على حركة الطيران بجميع دول العالم وتسببت في إغلاق الحدود والمطارات في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتباراً من اليوم. ووضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط وتبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو في تسيير رحلاتها إلى 13 وجهة في قارة أوروبا، و4 وجهات في قارة إفريقيا منها تونس، و4 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبوظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 وجهات بقارة أميركا الشمالية.

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وألزمت الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية، شركات الطيران بتوفير الإقرارات الصحية بمطارات المغادرة وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية، مع قياس درجة حرارة المسافرين الراغبين في دخول مصر، وعدم السماح بصعود أي من الركاب الذي درجة حرارته 38 درجة، أو ما يعانون من أعراض تنفسية على متن الطائرة.