إفريقيا تخسر 55 مليارا من إيرادات السياحة في 3 أشهر

قالت أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، اليوم الخميس، إن دول إفريقيا خسرت قرابة 55 مليار دولار من إيرادات السفر والسياحة في ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن قطاع الطيران سيتأثر بشكل كبير بسبب طول إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود لمنع انتشار الفيروس.

وقالت: "بعض شركات الطيران في القارة لن تظل مستمرة لما بعد كوفيد-19".

يأتي ذلك بعدما قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أمس خسائر قطاع السياحة في العالم بـ 1.2 تريليون دولار أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الجاري على الأقل، في ظل توقف القطاع لمدة قاربت من الأربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

موضوع يهمك ستفقد أكثر 15 دولة متضررة من تراجع السياحة، ما بين 3 إلى 11% من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً للسيناريو المعتدل لخسائر... دولتان عربيتان بين أكثر دول العالم تضرراً بسبب السياحة في 2020 سياحة وسفر

وأوضح التقرير أن الخسائر قد تصل إلى 2.2 تريليون دولار هذا العام بما يمثل 2.8% من الناتج المحلي للعالم، إذا امتد إغلاق حدود الدول أمام السياح لمدة 8 أشهر، وهو السيناريو الذي يتوافق مع توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا لأسوأ السيناريوهات تشاؤما، سيسخر قطاع السياحة، 3.3 تريليون دولار بما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الخسائر التي قد تتحقق في حال توقفت السياحة على مدار 12 شهرا.

وتعتبر السياحة العمود الفقري للعديد من دول العالم، كما أنها تعتبر شريان الحياة للملايين من الأشخاص حول العالم. وارتفعت قيمة القطاع خلال 10 أعوام بنحو 3 مرات من 490 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، وفقا لمنظمة السياحة العالمية.