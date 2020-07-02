الإمارات تدرس عودة بوينغ "ماكس 737" إلى أجوائها 

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ الأميركية والناقلات الوطنية الإماراتية لإعادة طائرة بوينغ ماكس B737 إلى أجواء الدولة مجدداً، بعد تعرض طائرتين من هذا الطراز إلى حادثين مأساويين.

وأضاف السويدي أن هناك مناقشات مستمرة تجريها هيئة الطيران المدني مع إدارة الطيران الفيدرالية و(بوينغ) حول كل ما يخص ترخيص الطائرة كاختبار الطيران والتصميم والتدريب لطاقم الطائرة»، مشيراً إلى أن «الهيئة تنسق أيضاً مع هيئات الطيران المدني الرئيسة الأخرى في العالم لتبادل المعلومات، وللاستفادة من تجربتها في ما يخص الموضوع.

وذكر أن موافقة الإمارات على إعادة طائرة "ماكس"، تعتمد بشكل أساسي على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي بين هيئة الطيران الفيدرالية وشركة "بوينغ".