بالصور.. أول فندق مطلي بالذهب في هذه الدولة

VIDEO: There's five-star bling on offer at Vietnam's Dolce Hanoi Golden Lake hotel, which claims to be the world's first gold-plated hotel. Everything from the bathtub to the coffee cups is plated in 24-carat gold at the new establishment pic.twitter.com/BEYZUa4Gg7 — AFP news agency (@AFP) July 3, 2020

افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

ويقع فندق "دولسي جولدن هانوي"، على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في العاصمة الفيتنامية هانوي. ويعد الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

ويحتوي الفندق على "لوبي" مطلي بالذهب، وكذلك أثاث مطلي بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب.

بدأت فيتنام ببنائه قبل 11 عاما.. وحددت تاريخا على أن تنجز بناءه قبل تنظيم سباق فورمولا وان عام 2020. ولطالما لفت الفندق الانتباه من العديد من المارة بعد إنشاء جزء منه مغطى ببلاط من الذهب الذي يسطع في شمس النهار، ويتألف من 25 طابقاً، و400 غرفة.

وتفخر الفنادق غالباً بأن غرفها مطلية بالذهب أو هناك قطع معينة فيها مثل مقابض الأبواب أو المحابس مغطاة باللون الذهبي، وهذا ليس جديداً في العالم، لكن تغطية واجهة الفندق الخارجية بأوراق الذهب هو ما يثير الإعجاب والدهشة، خاصة في بلد متواضع اقتصادياً مثل فيتنام.

وذكرت الشركة المطورة أن تغطية الحائط الخارجي للفندق بالذهب ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى طرق معقدة، وكذلك صنع البلاط المغطى بالذهب لتغطية الواجهة ليس أمراً سهلاً أيضاً.

وهناك برج "هوا بنه" الدولي في غرب العاصمة هانوي، مجهز أيضاً بمصاعد مكسوة بالذهب. ويمتلك فندق "دانانغ الخليج الذهبي" في وسط فيتنام، أسقف حمام سباحة ذهبية.