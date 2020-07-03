"طيران الإمارات" تنجز 650 ألف طلب استرداد وتعيد 1.9 مليار درهم

أنجزت طيران الإمارات خلال الشهرين الماضيين نحو 650 ألف طلب استرداد، وأعادت أكثر من 1.9 مليار درهم، وذلك وفاء بتعهدها لعملائها تسريع استرداد أموالهم بعد أن تسببت جائحة "كوفيد-19" في تعطيل خطط سفر الملايين حول العالم.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "استطعنا تخفيض معدل إنجاز معاملة طلب الاسترداد من 90 يوماً إلى 60 يوماً، ومع تراجع أعداد طلبات الاسترداد الجديدة، فإننا نأمل تحسين هذا المعدل، ولا يزال لدينا أكثر من نصف مليون طلب نتوقع إنجازها خلال شهرين".

ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 يوليو 2020 للسفر في أو قبل 30 نوفمبر 2020، وكانت حجوزاتهم مرنة أو مرنة للغاية، تغيير تاريخ السفر في نفس الدرجة إلى الوجهة المحجوزة، أو من/‏‏ إلى دبي مجاناً، وإعادة الحجز إلى وجهة بديلة لطيران الإمارات في نفس المنطقة، أو من/‏‏ إلى دبي مجاناً، أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء للاستخدام المستقبلي، أو تحويل قيمة التذكرة إلى قسيمة سفر يمكن استخدامها كرصيد لشراء منتجات السفر في المستقبل مع طيران الإمارات.