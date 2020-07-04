تيسير السفر.. وثيقة مطروحة على نقاشات "العشرين"

تزامناً مع دخول الموسم السياحي العالمي في الصيف، بدأت مجموعة عمل السياحة اجتماعها الثاني تحت رئاسة مجموعة العشرين في السعودية.

ويأتي الاجتماع لمشاركة التقدم في الإجراءات المتخذة من قبل وزراء السياحة لمجموعة العشرين استجابة لآثار جائحة «كوفيد - 19» على القطاع ومواصلة النقاش حول السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وبحسب وثيقة مقتضبة، اطلعت عليها صحيفة الشرق الأوسط، ستعمل مجموعة عمل السياحة على تحديد التحديات التي تواجه القطاع والناشئة من جائحة كورونا.

ويأتي هذا التحرك لتعزيز ومشاركة مزيد من إجراءات الاستجابة المستهدفة لتحفيز التعافي وتحديد سبل تحسين المرونة في القطاع.

وتصر مجموعة العمل السياحية في العشرين على تفكيك أثر الوباء بطرح مفهوم (السفر السلس).

وذكرت الوثيقة أن أعضاء مجموعة السياحة يواصلون تبادل الخبرات والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير السياحة في المجتمعات.

وتسعى المجموعة إلى التوصل إلى نتائج حول فكرة السفر السلس بهدف مساعدة قطاع السياحة على الانتقال لمرحلة ما بعد كورونا، وتعزيز التعافي والمرونة على المديين المتوسط والطويل.