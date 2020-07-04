هل ألغت لندن الحجر الصحي للسائحين؟.. هذه الحقيقة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سيضع الأسبوع المقبل جدولاً زمنياً لمواعيد السماح بإعادة فتح القطاعات المتبقية من الاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى أماكن مثل الصالات الرياضية المغلقة وحمامات السباحة ومراكز العناية بالأظافر.

موضوع يهمك قال مصدر حكومي إن حكومة الأرجنتين تعتزم تقديم عرض إعادة هيكلة ديون جديد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية... الأرجنتين تسعى لهيكلة ديون خارجية بـ 65 مليار دولار أسواق المال

وقال في مؤتمر صحافي "سنضع في الأسبوع المقبل جدولاً زمنياً لإعادة فتحها، غير أنني بالطبع لا يمكنني سوى رفع القيود الوطنية المتبقية تلك عندما يكون الوضع آمنا لفعل ذلك".

ودفع تباطؤ وباء كوفيد-19 في أوروبا ببريطانيا إلى رفع تدابير الحجر الصحي عن بعض الوافدين إليها، في وقت لا يزال هذا الاحتمال بعيداً جداً في القارة الأميركية، حيث يواصل كورونا المستجدّ التفشي بشكل واسع.

ولن يُفرض حجر صحي إلزامي على المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتباراً من العاشر من تموز/يوليو.

لكن لتفادي حصول أي التباس، أوضحت الحكومة أن هذه الإعفاءات لا تعني إلا الوافدين إلى بريطانيا وسيُفرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إلى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تحت طائلة فرض غرامة مالية.

وأشادت مديرة المكتب الرسمي للسياحة في المملكة المتحدة "فيزيت بريتن" باتريسيا ييتس بما اعتبرته "دفعة في الوقت المناسب لقطاع السياحة في وقت ندخل في ذروة الموسم".

من جهتها، رحّبت شركة "إيزي جيت" للطيران بالأمر معتبرةً أنها "خطوة مهمة".