تذكرة طيران بأقل من 10 يوروهات تثير غضب كبرى الشركات

تحاول شركات الطيران في الوقت الحالي تخفيض أسعار التذاكر إلى أقصى حد، من أجل اكتساب حصة سوقية في الوقت الذي يتراجع فيه أعداد المسافرين في العالم إلى مستويات قياسية.

وأدت تلك المنافسة إلى إعلان العديد من شركات الطيران عن أسعار تذاكر تقل عن 10 يوروهات، وبلغت قيمتها 11.25 دولار، وهو ما أثار غضب كبرى شركات الطيران العالمية.

وقال كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، إن التذاكر منخفضة التكاليف، التي تبلغ قيمة الواحدة أقل من عشرة يوروهات 11.25دولار، تضر بسمعة صناعة الطيران.

وأكد سبور في مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية، أوردتها "بلومبيرغ" للأنباء، أن بيع تذكرة بقيمة 9.99 يورو أمر غير مسؤول من الناحيتين الاقتصادية والبيئية".

وأضاف أن أكبر شركة طيران في أوروبا ستسعى إلى الحصول على تمويل في أسواق رأس المال لتسديد قروض حكومية، حصلت عليها لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، بحلول عام 2023.

وتابع "شركة لوفتهانزا لن تكون خالية من الديون، لكننا نريد الحصول على قروض سوق المال لتسديد أموال دافعي الضرائب في سويسرا وألمانيا والنمسا، نفضل أن نكون مدينين لسوق رأس المال وليس لدافع الضرائب".

وحصلت المجموعة الألمانية للطيران على أول شريحة من المساعدات الحكومية الألمانية، وذلك بعد نحو أسبوع على موافقة الجمعية العمومية على حزمة الإنقاذ الحكومية.

وقال متحدث باسم الشركة أمس، إن المجموعة المدرجة على مؤشر بورصة "إم داكس" للشركات المتوسطة سحبت الشريحة الأولى من المساعدات بقيمة نحو مليار يورو من قرض بنك التنمية الألماني المملوك للدولة.

وذكر المتحدث أنه لم يتم بعد تحديد موعد سحب المليارين الإضافيين من القرض البنكي، ويمكن لـ"لوفتهانزا" تحديد هذا الموعد، مشيراً إلى أنه تم إصدار الأسهم الجديدة أمس الأول، ومن المقرر حجزها للحكومة غدا.

وتم التمهيد أيضا للمشاركة الحكومية المثيرة للجدل في الشركة 20%، فيما أن هذا الجزء من المساعدات الحكومية تسبب في إثارة انتقادات من مساهمين قدامى في الشركة.