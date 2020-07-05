مصر.. توقعات بعودة جميع فنادق البحر الأحمر في أكتوبر-نوفمبر

توقع رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر بمصر عودة جميع فنادق البحر الأحمر للعمل مجددا خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكن بنسب إشغال ضعيفة.

وقال علاء عاقل في مقابلة مع رويترز "هناك 149 فندقا حصلوا على شهادة استيفاء الضوابط العامة للترخيص باستقبال الزائرين الصادرة من وزراتي السياحة والصحة، وتجري معاينة 49 فندقا آخر".

تسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى توقف شبه تام لقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري، لكن تقرر في الآونة الأخيرة السماح للفنادق بالعمل من جديد مع خفض نسب الإشغال إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع الشهر الحالي.

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وقال عاقل "مطار الغردقة استقبل في وقت سابق أول رحلة لاستئناف السياحة الخارجية من أوكرانيا.

"نتوقع تدفق رحلات من أوكرانيا وقازاخستان وبلجيكا خلال الشهر الجاري، على أن تعود السياحة الإيطالية لفنادق البحر الأحمر في شهر أغسطس/آب والألمان في سبتمبر/أيلول بإذن الله".

يبلغ عدد الفنادق المطلة على ساحل البحر الأحمر بمصر 252 فندقا بطاقة تزيد على 70 ألف غرفة فندقية.

وتابع عاقل "بداية من مارس/آذار وأبريل/نيسان 2021 نتوقع عودة نسب الإشغالات بالفنادق إلى معدلاتها الطبيعية".